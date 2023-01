“La comunità scolastica del liceo scientifico Mercalli, sgomenta e affranta, esprime profondo cordoglio per la gravissima perdita della cara professoressa Rita De Stasio. Alla famiglia, ai suoi cari affetti, agli alunni e agli ex alunni della prof.ssa De Stasio, il commosso, sentito, partecipato, abbraccio”. Così sulla pagina Facebook del Liceo Scientifico Giuseppe Mercalli di Napoli l’annuncio della morte di una delle sue amate docenti.

La professoressa aveva 60 anni, fino a poche ore prima che si diffondesse la drammatica notizia della sua scomparsa era in classe con i suoi amati alunni. Non è chiaro cosa sia successo ma potrebbe essere stata colta da un improvviso malore. Ieri chi l’ha incontrata nei corridoi della scuola l’ha trovata sorridente, dolce e affabile come sempre, pronta a scherzare con tutti. La professoressa De Stasio insegnava Italiano, latino e geostoria, è stata un vero punto di riferimento per generazioni di allievi che piangono la sua scomparsa.

In poche ore sulla pagina Facebook del liceo, il post con cui la scuola ha annunciato la sua scomparsa, ha raccolto centinaia di reazioni di tanti amici, colleghi, ex alunni e alunni addolorati per la drammatica notizia. “Un grande dolore, amata Rita”, “Riposa in pace cara Rita, un’amica mite e sempre disponibile ad aiutare”, “Che dispiacere…davvero una brava persona! I ragazzi sono distrutti”, si legge tra i commenti. “Povera donna, fino a poche ore prima in classe con gli alunni, un dispiacere immenso”. La scomparsa della professoressa Rita De Stasio è un lutto enorme per tutta la comunità.

