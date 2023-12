Questa mattina erano riprese le ricerche che hanno portato al triste epilogo. I due coniugi di Cuneo, dispersi da due giorni sulle montagne di Vinadio nel Cuneese, sono morti. I corpi dei due escursionisti sono stati ritrovati nel primo pomeriggio dalle squadre di soccorso. Ieri le ricerche erano state sospese a causa del maltempo.

I due escursionisti dispersi

Roberto Meo Colombo e Fabrizia De Lio erano scomparsi da domenica, l’allarme era stato lanciato dai familiari. Dopo poche ore, l’auto dei coniugi è stata ritrovata il lunedì mattina, parcheggiata in borgata San Bernolfo, a monte dei Bagni di Vinadio. Ieri, però, le ricerche in montagna erano state interrotte per via del maltempo, troppa nebbia e neve. Il 53enne e la 38enne sono stati ritrovati oggi a oltre 2500 metri di quota, nella zona di Collalunga dove si erano concentrate le ricerche nella giornata.

Le ricerche dei coniugi

Dalla mattina, grazie alle condizioni meteo stabili, sono state impegnate le squadre del Soccorso Alpino, i Vigili del Fuoco e il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. Ad aiutare nei perlustramenti anche un elicottero con tecnologia Imsi Catcher a bordo, per rilevare la presenza di un telefono cellulare in assenza di segnale. Una squadra era partita a piedi, altre sono state trasportate direttamente in quota.

