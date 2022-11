Aaron Carter è stato trovato morto nella sua vasca da bagno a Lancaster, in California. Aveva 34 anni, il cantante e attore statunitense diventato famoso all’inizio del millennio con il suo album Aaron’s Party (Come Get It). A dare la notizia il popolare sito di gossip Tmz.

Carter era il fratello di Nick Carter, membro della boyband Backstreet Boys che scalò anch’essa le classifiche di tutto il mondo. La polizia ha riferito che gli agenti hanno risposto a una telefonata in cui si diceva che un uomo era annegato nella vasca. Alle 10:58 hanno trovato un cadavere, ma non erano stati in grado di identificare la persona.

Aaron Carter era nato il 7 dicembre 1987 a Tampa, in Florida, e aveva iniziato a esibirsi all’età di sette anni. Aveva pubblicato il suo album di debutto all’età di nove anni nel 1997. Durante il periodo di massimo successo dei Backstreet Boys partiva in tour con la boyband.

Carter aveva sofferto nel corso degli anni diversi problemi legati all’abuso di sostanze stupefacenti. Era entrato diverse volte in riabilitazione. La causa del decesso non è comunque stata resa nota. Aveva un figlio, Prince.

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

