Altra tragedia per Nick Cave. Dopo aver perso solo qualche anno fa il terzogenito di soli 15 anni oggi è stata confermata la morte di Jehtro, secondo figlio del cantautore rock australiano. Aveva 31 anni. “Con molto dolore, confermo che mio figlio Jethro è spirato. Chiediamo di rispettare la nostra privacy”, la nota ufficiale che ha confermato la notizia. Non sono stati diffusi altri dettagli dell’improvviso lutto.

Jethro era nato dieci anni dopo Luke, il primo figlio del cantante e autore australiano avuto con la prima moglie Viviane Carneiro. Era nato dalla relazione del cantante con Beau Lazenby. Era cresciuto in Australia e fino all’età di sette-otto anni non aveva potuto incontrare il padre. “Per il mio eterno rimorso non ho avuto molti contatti con mio figlio, ma adesso ho un grande rapporto con lui”, dichiarava Cave dicendosi contento di aver recuperato il rapporto con il figlio.

Jethro aveva lavorato a Londra come modello. Aveva sfilato per Balenciaga e per Celine. Aveva anche provato a sfondare nel campo del padre, dando il via ad alcuni progetti musicali che non erano mai deccollati. I guai giudiziari erano cominciati nel 2018. Era stato arrestato con l’accusa di aver aggredito la fidanzata. Qualche giorno fa era stato rilasciato dopo essere stato arrestato per aver aggredito la madre. Poco tempo prima gli era stata diagnosticata una forma di schizofrenia.

Seconda tragedia di dolore incalcolabile per Cave che nel 2015 aveva perso il figlio Arthur. Il 15enne era caduto da una scogliera vicino alla loro casa di Brighton, nel Sussex. Il ragazzo era stato trovato da alcuni passanti e trasferito in ospedale, al Royal Sussex County Hospital di Brighton, dov’è morto per le ferite riportate. Arthur aveva un fratello gemello di nome Earl, avuti da Cave con la modella britannica Susie Bick. L’effetto della morte di Arthur fu esplorato nel docufilm One more time with feeling e negli album Skeleton Tree e Ghosteen.

