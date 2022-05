Raoul era in discoteca. Faceva il cameriere. Ha accusato un malore all’improvviso proprio mentre stava lavorando ed è morto dopo alcune ore di dramma e speranza in ospedale. La tragedia si è consumata a Forte dei Marmi, in Versilia. Raoul Biagiotti aveva 20 anni. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Forte dei Marmi. Il malore è stato definito imprevedibile: per lo stato di salute del ragazzo e per il suo stile di vita.

Il giovane era di Capannori, in provincia di Lucca. Con quel lavoro voleva mantenersi, conquistarsi un’indipendenza come ricostruisce Lucca in diretta. Non beveva e non fumava. Erano passate da poco le tre di notte, nella notte tra sabato e domenica, quando ha accusato il malore e si è accasciato a terra all’improvviso nel locale. La discoteca La Capannina, molto nota in Versilia, era affollata di persone in quel momento. I soccorsi sono stati subito allertati e il 20enne rianimato da due operatori sanitari giunti sul posto.

Biagiotti è stato trasportato all’ospedale di Versilia e quindi a quello di Livorno in gravissime condizioni. È morto nel tardo pomeriggio di domenica. Non ce l’ha fatta. Da chiarire la causa della tragedia: a quanto emerso finora un’emorragia cerebrale, forse causata da una rara patologia venosa. Le condizioni del ragazzo erano apparse da subito molto gravi, disperate anche all’arrivo in ospedale dopo la rianimazione.

Purtroppo non c’è stato niente da fare, anche dopo il trasferimento al reparto di neurochirurgia dell’ospedale labronico. Sconcerto e cordoglio nella comunità lucchese per l’improvvisa e tragica scomparsa. Su Facebook il messaggio straziante della madre, che ha postato una foto del figlio. “Nonostante il dolore della perdita ti assicuro che ripercorrerei tutto il viaggio assieme a te … è stato un vero onore e privilegio conoscerti”.

