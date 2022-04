Sonia Solinas lavorava in un bar-ristorante e viveva un rapporto definito burrascoso con il compagno Filippo Ferrari. Secondo quanto ricostruito dalle autorità è stata uccisa dall’uomo che poi si è tolto la vita lanciandosi da un ponte. L’omicidio-suicidio è stato scoperto ieri a Dormelletto, in provincia di Novara.

Solinas aveva 49 anni e un figlio. Il titolare del bar-ristorante Marconi Beach di Arona dove lavorava, non vedendola arrivare, ha avvisato la madre. È stata proprio la donna a trovare nell’abitazione in via Vittorio Emanuele il corpo senza vita della figlia. Massacrato dalle coltellate. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza medicalizzata e l’elicottero ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Subito sono partite le ricerche di Ferrari: inutili però anche queste. L’uomo, 37 anni, dipendente di un’azienda di Castelletto Ticino, viveva con la compagna da 15 anni. L’automobile dell’uomo è stata trovata poco dopo a San Bernardino, nel Verbano. L’uomo si era tolto la vita gettandosi da un ponte. Il corpo recuperato dai vigili del fuoco è stato trasportato all’obitorio.

Solinas lascia un figlio di 22 anni che aveva avuto da una precedente relazione e che vive con il padre. “È una tragedia che colpisce duramente l’intera comunità. Due famiglie conosciute, e ben inserite, sono distrutte”, ha dichiarato il sindaco di Dormelletto, Lorena Vedovato. Incredulità e sconcerto nella piccola comunità di poco più di duemila abitanti in Piemonte affacciata sul Lago Maggiore.

