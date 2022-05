Quello di “Sciarro” era un soprannome legato indissolubilmente alla palla a spicchi, al canestro, ai palazzetti e al parquet. Andrea Sciarrini era un nome noto nel mondo del basket, come giocatore, allenatore e organizzatore di eventi. E non solo a livello locale, regionale. Appassionato e impegnato a 360 gradi. La sua improvvisa morte ha scosso un ambiente intero. Una tragedia che si è consumata per un malore ad appena 40 anni – li aveva compiuti il mese scorso.

Sciarrini era sposato, aveva due figlie di 10 e 4 anni. La tragedia si è consumata a Marotta, comune in provincia di Pesaro e Urbino, dove l’uomo viveva con la sua famiglia. Era tornato dalla partita tra Marotta e Urbania, campionato di Promozione. Prestazione che lo aveva visto in gran spolvero: tra i protagonisti e in piena forma, come scrive Il Corriere della Sera Bologna. Intorno alle 21:30 è andato in bagno ed è stato colto da un malore. La moglie Ilaria ha sentito il rumore del corpo cadere a terra. Gli ha praticato le prime operazioni di rianimazione in attesa del 118 che è arrivato sul posto in pochi minuti.

Il cuore di Sciarrini però non è mai ripartito. Ai sanitari accorsi presso l’abitazione non è rimasto altro da fare se non constatare il decesso e disporre il trasporto all’obitorio. Tempo fa il 40enne era stato fermo per un paio di anni per un problema di circolazione periferica e perciò era sottoposto a controlli medici frequenti. Su richiesta dei familiari è stata disposta l’autopsia sul corpo. I funerali si terranno domani pomeriggio alle 15:00 nella parrocchia di San Giovanni a Marotta.

“Sciarro”, com’era soprannominato, era stato nel mondo del basket in molteplici funzioni. Era conosciuto e stimato. Da giovane aveva giocato nelle giovanili della Vuelle prima di rimanere a lungo nei campionati minori locali. Era diventato referente della Free Italian Streetball e promotore del torneo di basket che si disputa in estate a Senigallia, dove aveva giocato per la Goldengas. “Siamo tutti sconvolti e ancora increduli per quanto di tragico è successo. Il nostro prolungato silenzio è figlio dello smarrimento che ancora proviamo del cui motivo non riusciamo e non vogliamo dare credito. Purtroppo però, e non avete idea di quanto ci rattrista dare ragione alla realtà, è tutto vero. E’ con una grandissima commozione e pena nel cuore che diamo l’annuncio della scomparsa del nostro amico Andrea”, le parole della Marotta Basket ASD.

La Federazione Italiana Pallacanestro Marche ha osservato un minuto di silenzio su tutti i campi per onorare la memoria del 40enne. E così succederà anche il prossimo fine settimana sui campi. Il cordoglio della Fip espresso in un post sui social: “Una tremenda notizia raggiunge tutto l’ambiente cestistico regionale e non solo. È improvvisamente venuto a mancare Andrea Sciarrini, figura nota per la sua passione nel mondo del basket sia come giocatore che come organizzatore di eventi. Il Presidente del CR FIP Marche, Davide Paolini, il Consiglio e collaboratori tutti, attoniti dalla tragica notizia, si stringono con affetto alla Famiglia porgendo le più sincere e sentite condoglianze. RIP”.

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

