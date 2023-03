Pierluigi Concutelli, terrorista nero già condannato all’ergastolo del giudice Vittorio Occorsio nel 1976, è morto a 79 anni. Tra i capi di Ordine Nuovo prima di darsi alla lotta armata, Concutelli avrebbe compiuto ottanta anni il prossimo giugno.

Era malato da tempo: dopo aver trascorso quasi metà della sua vita in carcere, ‘il Comandante’, come era stato soprannominato negli anni più caldi del terrorismo, aveva avuto la sospensione condizionale della pena nel 2011 per motivi di salute e risiedeva negli ultimi anni a Roma, dove è morto.

Arrestato nel 1977 non ha mai rinnegato la sua adesione alla lotta armata.

Romano di nascita, Concutelli poco più che ventenne si trasferisce a Palermo ed è proprio in Sicilia che inizia a militare nei gruppi di estrema destra particolare quelli legati al Fronte Nazionale, il movimento neofascista fondato da Junio Valerio Borghese.

Nel 1969 viene arrestato una prima volta e condannato a 14 mesi di reclusione da scontare all’Ucciardone per possesso di armi da guerra e due anni dopo, tornato libero, entra in contatto con Ordine Nuovo.

Nel 1974, dopo l’ennesimo arresto per rissa contro militanti di sinistra, inizia anche il suo primo periodo di clandestinità. Il 10 luglio 1976 Concutelli uccide a Roma il sostituto procuratore Vittorio Occorsio, responsabile ai suoi occhi di svolgere indagini sugli ambienti dell’estremismo di destra. Il leader nero considerava il sostituto procuratore il “responsabile” dello scioglimento del gruppo neofascista di Ordine Nuovo.

Concutelli verrà poi condannato ad altri due ergastoli negli anni Ottanta, per l’omicidio in carcere di due neofascisti, Ermanno Buzzi e Carmine Palladino, implicati nelle inchieste sulle stragi di Bologna e di Brescia e da lui considerati delatori.

(in aggiornamento)

Redazione

© Riproduzione riservata

Carmine Di Niro