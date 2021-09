L’attore statunitense Michael K. Williams, 54 anni, è stato trovato morto nella notte italiana nel suo appartamento di Brooklyn, a New York. Le circostanze del decesso non sono ancora chiare. Secondo il New York Post si sospetta un’overdose: nella casa di Williams sarebbero stati trovati oggetti che fanno pensare all’assunzione di eroina o fentanyl.

L’attore, noto al grande pubblico soprattutto per il suo ruolo nella serie tv ‘The Wire’ e in ‘Boardwalk Empire’, aveva parlato apertamente della sua battaglia contro la droga.

Il successo per Williams arriva nel 2002, dopo aver a lungo interpretato ruoli minori. Viene scelto infatti per interpretare il personaggio di Omar Little nella serie ‘The Wire‘, di David Simon, fino al 2008. Una serie che per giornalisti ed esperti è da considerare tra le migliori di tutti i tempi.

Breaking News: Michael K. Williams, the actor best known for his role as Omar Little in “The Wire,” was found dead in his home, the police said. He was 54. https://t.co/fWBmwNyGZr — The New York Times (@nytimes) September 6, 2021

Da lì il successo per l’attore continua : interpreta Albert “Chalky” White nella serie tv ‘Boardwalk Empire’, Jack Gee in ‘Bessie’ e fa la sua comparsa anche sul grande schermo, con ’12 anni schiavo’ di Steve McQueen che nel 2014 vinse l’Oscar come Miglior film.

Redazione

© Riproduzione riservata

Carmine Di Niro