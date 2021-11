Era alla guida di un furgone quando è rimasto vittima di un incidente stradale. È morto così Riccardo Ravalli, “cavaliere” del trono over di Uomini e Donne nel 2020, scomparso all’età di 39 anni.

Ravalli, ex albergatore, era alla guida sulla corsia nord dell’Autobrennero poco prima delle 13 di ieri, mercoledì 10 novembre, quando il suo furgone si è schiantato contro un camion incolonnato per rallentamenti.

Le condizioni del 39enne ex ‘cavaliere’ erano apparse subito gravi: Ravalli era stato soccorso prima dagli operatori della Croce Rossa di Reggiolo, poi trasportato in elisoccorso in ospedale. Per lui però non c’è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate nell’incidente, mentre il conducente del mezzo pesante, tra i primi a prestare soccorso, è uscito illeso dallo scontro.

Ravalli, originario di Catania ma residente in provincia di Pistoia, a Pieve a Nievole, era un ex albergatore: in passato aveva infatti gestito l’Hotel Casa Rossa di Montecatini. Nel 2020 aveva raggiunta la notorietà partecipando a ‘Uomini e Donne’, la trasmissione di Maria De Filippi su Canale 5, dove aveva ‘corteggiato’ Daniela, con la quale aveva intrapreso una breve relazione.

A commentare la triste notizia, l’ex dama del trono over Luisa Anna Monti, che di recente ha combattuto la sua battaglia contro un cancro al seno, che su Instagram ha scritto: “Eri una persona splendida. Ti sei interessato del mio stato di salute e parlavamo spesso dei nostri amici a quattro zampe. Senza parole, ciao Riccardo”.

