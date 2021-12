È morto a soli 24 anni Fabio Pedretti, stroncato da un infarto mentre correva la settima edizione dell’Uno di Monticelli, manifestazione di trail running in notturna sulle colline della Franciacorta a Monticelli Brusati.

Un dramma in un giorno di festa: il runner di Gardone Val Trompia, in provincia di Brescia, è morto infatti nel giorno del suo compleanno.

Secondo quanto ricostruito il giovane ha accusato un malore quando era circa al 20esimo km della gara e si è accasciato al suolo. Ad accorgersene sono stati gli altri compagni di gara, tra cui un cardiologo: sul posto è intervenuto il personale medico, inviati dall’Areu, che hanno iniziato le prime manovre di rianimazione.

Quando le condizioni di Pedretti sembrano essersi stabilizzate, il 24enne iscritto alla New Atheltics Sulzano è stato trasferito alla vicina Clinica San Rocco di Ome. Lì, come scrive il Corriere della Sera, il suo cuore si è fermato un’altra volta, questa volta senza dargli scampo.

“Sgomenti, increduli e affranti di fronte alle tragedie inspiegabili della vita, ci stringiamo con discrezione attorno alla famiglia di Fabio e alla gloriosa società New Athletic Sulzano. Che la Terra ti sia lieve, Amico Runner”, si legge sulla pagina Facebook dell’Uno di Monticelli.

Per la settima edizione della manifestazione di trail running in notturna, una gara di 27 chilometri e mezzo riservata agli specialisti, erano in 300 circa alla partenza dal campo sportivo di Monticelli. La tragedia ha ovviamente sconvolto i partecipanti, sia chi ha assistito direttamente al malore del 24enne, sia chi ha visto l’intervento dei soccorritori.

Fabio Calcagni Napoletano, classe 1987, laureato in Lettere: vive di politica e basket.

© Riproduzione riservata

Fabio Calcagni