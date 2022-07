È morto festeggiando i suoi quarant’anni. È successo a Erice, in provincia di Trapani. Vittima di un assurdo e tragico incidente Antonio Andreani, di Molfetta, provincia di Bari che aveva preso in affitto una villetta per festeggiare la cifra tonda con amici e familiari. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e carabinieri.

Andreani stava ballando sulla copertura di un pozzo artesiano di 25 metri all’interno della villetta quando la lastra che lo copriva ha ceduto. L’incidente mortale, riporta l’Ansa, è avvenuto poco dopo la mezzanotte. Il corpo dell’uomo è stato recuperato soltanto introno alle quattro del mattino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco da Palermo del gruppo speleologico fluviale.

Andreani aveva una profonda ferita alla testa quando il cadavere è stato recuperato. Per lui non c’è stato niente da fare. Era manager di un’azienda che ha sede a Trapani. La salma è stata trasferita alla camera mortuaria di Marsala per l’autopsia disposta dalla Procura di Trapani.

