Martedì 12 luglio 2022, alle ore 10.00, presso la sede della Regione Campania al Centro Direzionale di Napoli isola A6, si terrà la presentazione del progetto “Museo delle rotte migratorie per Vivara (Procida)”. L‘isola di Vivara è una piccola isola del golfo di Napoli, appartenente al gruppo delle isole Flegree e posta tra Procida – a cui è unita da un ponte – e Ischia. Per le sue numerose peculiarità di notevole valore paesaggistico-ambientale, floro-faunistico, storico-archeologico e geologico-vulcanologico, è da sempre segnalata come un biotopo di rilevante interesse nazionale.

L’isola di Vivara costituisce un’area di notevole interesse archeologico poiché vi sono stati scoperti resti di insediamenti dell’età del bronzo e successive stratificazioni di altre culture, inoltre, durante le migrazioni degli uccelli, l’isola ospita tantissime specie in sosta, alcune si fermano per la riproduzione, altre proseguono e non mancano popolazioni centro e nord europee che la utilizzano per trascorrere la stagione invernale.

Pertanto nel 2002 è stata istituita la riserva naturale statale denominata «Isola di Vivara» al fine di conservare delle caratteristiche ecologiche, floro-vegetazionali, faunistiche, geomorfologiche e naturalistico-ambientali; gestire degli ecosistemi con modalità idonee a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale; promuovere attività e realizzare programmi di studio, ricerca scientifica ed educazione ambientale. Grazie alla presenza di oltre 100 specie di uccelli, tra quelli stanziali e quelli di passo, la Riserva Naturale “Isola di Vivara” è diventata SIC (Sito di Importanza Comunitaria) e ZPS (Zona di Protezione Speciale).

Il progetto “Museo delle rotte migratorie per Vivara (Procida)” è promosso dalla Riserva Naturale Statale “Isola di Vivara” e vede la Regione Campania, che della Riserva è tra gli enti gestori, impegnata attivamente nella sua realizzazione. Alla presentazione interverrà l’assessore all’Agricoltura, Nicola Caputo. Seguiranno gli interventi di: Maria Passari Direttrice Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Regione Campania; Domenico Fulgione Professore di Zoologia Università degli Studi di Napoli Federico II; Flora Della Valle Dirigente UOD 50.07.18 Ambiente, Foreste e Clima Regione Campania; Teresa De Felice Dirigente UOD 50.07.25 Agricoltura Urbana e Costiera Regione Campania.

L’iniziativa contempla l’allestimento di alcuni spazi del Museo Terra di Procida, ‘Capitale della Cultura 2022’, per la divulgazione dell’importanza di Vivara come luogo strategico nelle rotte migratorie del Mediterraneo per numerose specie di volatili. Il progetto riveste, dunque, un’importanza altamente simbolica perché sottolinea l’evoluzione di Vivara da riserva di caccia borbonica a sito di importanza comunitaria nella tutela dell’avifauna.

Assunta Funaro