Sono entrati in azione prima delle 7 del mattino, quando un rappresentate di gioielli e preziosi è uscito di casa per andare a lavoro. Erano in quattro, tutti armati di pistola e in sella a due moto. Dietro la minaccia della armi, i banditi si sono fatti consegnare la borsa in possesso del commerciante per poi fuggire via rapidamente. L’episodio è avvenuto a Pianura, periferia occidentale di Napoli, in via Leonardo Sciascia.

All’interno, stando alla sua denuncia, cinque chili di prezioso in oro tra monili e gioielli per un valore stimato di ben 500mila euro. L’episodio è stato denunciato ai carabinieri della compagnia di Bagnoli a lavoro per ricostruire quanto accaduto. Al vaglio la versione del rappresentante di gioielli e le telecamere, poche, di videosorveglianza presenti nella zona.

Una della ipotesi è che i banditi fossero a conoscenza dei movimenti dell’uomo e, probabilmente, dell’ingente quantitativo di oro che sarebbe stato mosso oggi.

Si tratta della seconda, grossa, rapina avvenuta in pochi giorni a Napoli nel settore. Sabato scorso, a Chiaia, un gioielleria di via Nisco ha ricevuto la ‘visita’ dei rapinatori. Il video del colpo è diventato virale sui social con i banditi che hanno fatto irruzione nell’attività commerciale, sequestrando e imbavagliando una donna, svaligiando la cassaforte e fuggendo via con un bottino di circa 300mila euro.

Ciro Cuozzo Giornalista professionista, nato a Napoli il 28 luglio 1987, ho iniziato a scrivere di sport prima di passare, dal 2015, a occuparmi principalmente di cronaca. Laureato in Scienze della Comunicazione al Suor Orsola Benincasa, ho frequentato la scuola di giornalismo e, nel frattempo, collaborato con diverse testate. Dopo le esperienze a Sky Sport e Mediaset, sono passato a Retenews24 e poi a VocediNapoli.it. Dall'ottobre del 2019 collaboro con la redazione del Riformista.

