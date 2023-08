Travolta e uccisa da una moto mentre attraversa la strada. Dramma a Napoli dove nella serata di mercoledì, 9 agosto, una donna di 60 anni ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale avvenuto intorno alle 21 lungo Corso San Giovanni nell’omonimo quartiere di San Giovanni a Teduccio, alla periferia est del capoluogo partenopeo.

Secondo una prima ricostruzione da parte degli agenti della sezione Infortunistica stradale della polizia municipale, guidati dal capitano Antonio Muriano, la donna stava attraversando la strada quando è stata centrata in pieno dalla motocicletta che probabilmente procedeva a velocità sostenuta.

Per la donna non c’è stato nulla da fare, sarebbe morta sul colpo. L’uomo alla guida ha riportato ferite non gravi ed è stato trasferito in ospedale per le cure del caso e per i testi alcolemici e tossicologici che potrebbero peggiorare la sua posizione. Al momento verrà denunciato per omicidio stradale in attesa degli accertamenti dell’autorità giudiziaria. Al vaglio le telecamere presenti nella zona per cristallizzare la dinamica dell’incidente.

Ciro Cuozzo Giornalista professionista, nato a Napoli il 28 luglio 1987, ho iniziato a scrivere di sport prima di passare, dal 2015, a occuparmi principalmente di cronaca. Laureato in Scienze della Comunicazione al Suor Orsola Benincasa, ho frequentato la scuola di giornalismo e, nel frattempo, collaborato con diverse testate. Dopo le esperienze a Sky Sport e Mediaset, sono passato a Retenews24 e poi a VocediNapoli.it. Dall'ottobre del 2019 collaboro con la redazione del Riformista.

