Superlavoro dei vigili urbani e delle forze dell’ordine, durante la notte, per smaltire l’enorme massa di pubblico che ha assistito al concerto di Marracash, che si è esibito all’ippodromo di Agnano: 55mila gli spettatori, secondo le stime. Per lo show ‘Marrageddon’ sono stati mobilitati, in particolare, 120 agenti e 6 ufficiali della Polizia locale di Napoli “per garantire la sicurezza pubblica e il rispetto delle leggi”.

Durante il concerto sono stati effettuati sei sequestri di materiale contraffatto, gadgets, magliette, fascette e cappelli (230 pezzi in totale) e cinque di bevande. Multate cinque persone per “commercio itinerante” senza autorizzazione. Per quanto riguarda la regolamentazione del traffico, i vigili urbani hanno fatto 36 contravvenzioni per violazioni varie al codice della Strada (controllati 19 veicoli e 6 motocicli).

Multati anche sei parcheggiatori abusivi (per quattro di loro sono stati emessi altrettanti ordini di allontanamento) e sequestrati 250 euro frutto di queste attività illecite. Ma non c’è stato solo Marracash. La Polizia locale è stata infatti impegnata anche nella zona di Chiaia nella gestione della movida cittadina e nel controllo del territorio attraverso l’operazione Alto Impatto procedendo al controllo di 30 persone e 15 veicoli, con 15 contravvenzioni per violazioni del codice della strada.

Controlli anche nella zona collinare di Napoli, nei quartieri del Vomero e dell’Arenella, con 12 verbali. Per quanto riguarda i controlli agli esercizi pubblici, due sono stati sanzionati per la diffusione di musica non autorizzata, uno per la vendita di alcol dopo la mezzanotte e un altro per la non corretta gestione dei rifiuti.

