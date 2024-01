Tensione alle stelle al Vomero, quartiere collinare di Napoli, dove la scorsa è stato dato alle fiamme il gazebo della pizzeria Social Pizza in via Alessandro Scarlatti. Un incendio di natura dolosa su cui sono chiamati ad indagare gli agenti della polizia municipale per fa luce su quanto accaduto. Al momento i titolari della pizzeria, scossi dall’accaduto, non si sono ancora pronunciati e stanno formulando la denuncia.

Incendio gazebo, le telecamere e la pista dolosa

Secondo una prima ricostruzione, il rogo è avvenuto intorno all’una di notte di mercoledì 31 gennaio. Sul posto sono intervenuti poco dopo i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e appurato i danni causati dall’incendio che ha distrutto l’intero gazebo esterno che si trova nella via dello shopping vomerese. Il rogo, in attesa che venga cristallizzato dalle indagini, è di natura dolosa. Secondo quanto appreso dal Riformista, dall’esame delle telecamere esterne presenti lungo via Scarlatti emergerebbe la figura di un uomo che, armato di lattina presumibilmente con del liquido infiammabile, si avvicina al gazebo e dà origine al rogo.

Solidarietà a Social Pizza da parte del vicino Errico Porzio, la cui sede al Vomero è adiacente alla pizzeria vittima del rogo. “Nella vita esiste la concorrenza, ma, nella mia, soprattutto la lealtà e il rispetto (quello che a molti manca). Questa notte la pizzeria Social pizza di via Scarlatti al Vomero, nostri vicini, è stata vittima di un incendio doloso. Ai gestori dell’attività va la nostra più sincera solidarietà e soprattutto disponibilità per un qualsiasi supporto” commenta Porzio.

Incendio al Vomero, le polemiche dei comitati cittadini

Da alcuni mesi sia in via Scarlatti che via Luca Giordano erano finite nel mirino dei comitati del Vomero: cittadini e attivisti che protestavano contro l’eccessiva presenza di attività ristorative colpevoli di occupare parte della zona pedonale con gazebo e tavoli, nonostante le autorizzazioni del comune di Napoli.

Ciro Cuozzo Giornalista professionista, nato a Napoli il 28 luglio 1987, ho iniziato a scrivere di sport prima di passare, dal 2015, a occuparmi principalmente di cronaca. Laureato in Scienze della Comunicazione al Suor Orsola Benincasa, ho frequentato la scuola di giornalismo e, nel frattempo, collaborato con diverse testate. Dopo le esperienze a Sky Sport e Mediaset, sono passato a Retenews24 e poi a VocediNapoli.it. Dall'ottobre del 2019 collaboro con la redazione del Riformista.

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo