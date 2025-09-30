Giostre per bambini in fiamme. Attimi di paura nei giardinetti pubblici presenti in piazza Saverio Mercadante nella parte ‘bassa’ del Corso Vittorio Emanuele a Napoli dove poco dopo le 17 di oggi, 30 settembre, ignoti avrebbero dato fuoco alle giostrine presenti nella piccola area verde.

Impressionanti i video pubblicati sui social da commercianti e cittadini che frequentano la zona. Filmati che immortalano lo scivolo e altre giostrine adiacenti avvolti dalle fiamme.

Sul posto le forze dell’ordine e i vigili del fuoco chiamati a domare le fiamme e a cristallizzare la natura dolosa del rogo avvenuto a pochi passi dalle scuole e che, di fatto, ha creato un danno all’intera cittadinanza. I giardinetti di piazza Saverio Mercadante sono molto frequentati sia durante la settimana che nel weekend da famiglie e giovani.

Il rogo doloso per allontanare clochard

Secondo quanto appreso dal Riformista sulla giostra sarebbe stata versata della benzina. Un ‘dispetto’ che sarebbe stato fatto ad un clochard che da qualche settimana frequentava la zona e, di fatto, dormiva lì vicino.

