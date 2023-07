Una lite per un lettino in spiaggia. Un diverbio per futili motivi finito in tragedia. Così, un bagnino di 42 anni di un lido di Marechiaro, a Napoli, è stato ridotto in fin di vita, accoltellato da due giovanissimi. L’uomo è stato colpito all’addome da alcuni fendenti. Gli aggressori sarebbero ragazzini, probabilmente due quindicenni, che hanno ferito la vittima durante il diverbio, così come hanno raccontato diversi testimoni ai poliziotti.

Secondo quanto emerso dalle indagini della squadra mobile (coordinata dal primo dirigente Alfredo Fabbrocini) tutto è avvenuto mentre l’uomo stava ritirando i lettini utilizzati dai bagnanti per prendere il sole.

Al culmine di un diverbio con un ragazzo con il quale stava litigando, il bagnino è stato colpito da due coltellate all’addome.

In seguito all’aggressione, è stato trasportato nell’ospedale Fatebenefratelli, che si trova in zona, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

Al momento, i sanitari ritengono che sia fuori pericolo. Proseguono, intanto, le indagini della Polizia di Stato coordinate dalla Procura per ricostruire nel dettaglio l’accaduto e individuare i responsabili: i reati ipotizzati sono aggressione, tentato omicidio e porto illegale di arma da taglio.

