Ha accoltellato e ucciso un uomo dopo una lite nata per “futili motivi”. E’ quanto accaduto la scorsa notte a Napoli, nel quartiere Materdei, dove gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e dei Commissariati Dante e Decumani, dopo l’allarme lanciato dai residenti alla Sala Operativa della Questura partenopea, sono intervenuti in via Benedetto De Falco dove un uomo di 48 anni, Mariano Pilato, è stato ucciso a coltellate in seguito ad una banale lite.

Le immediate attività intraprese dagli agenti hanno permesso di identificare l’uomo ritenuto responsabile della brutale aggressione: si tratta di un 59enne napoletano, con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per omicidio.

Redazione

Ciro Cuozzo