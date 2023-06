Hanno prima aggredito una ragazzina di 17 anni perché “colpevole” di aver provocato un incidente mentre si trovava alla guida dello scooter, poi hanno picchiato e accoltellato gli amici intervenuti in difesa della giovane. E’ la folle notte andata in scena a Pianura, periferia occidentale di Napoli, dove a ridosso della mezzanotte tra giovedì e venerdì i carabinieri sono dovuti intervenire al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo dopo l’arrivo di due 20enni, uno accoltellato al gluteo, l’altro picchiato con ferocia. Entrambi hanno riportato 15 giorni di prognosi.

Ma andiamo con ordine e ricostruiamo quanto avvenuto nella serata di giovedì lungo via Provinciale Napoli, all’altezza dell’incrocio con via Carlo Carrà dove è presente un bar molto frequentato da giovani adolescenti, soprattutto in questo periodo estivo caratterizzato dalla chiusura delle scuole. Secondo quanto accertato dai carabinieri, la 17enne è rimasta coinvolta in un incidente stradale in quella zona. Si trovava alla guida del suo scooter quando avrebbe perso il controllo per una precedenza non rispettata da un’auto.

All’interno presenti due ragazzi che avrebbero iniziato ad aggredire la giovane che, per difendersi, ha chiesto aiuto agli amici presenti. Ne è nata una rissa, che avrebbe coinvolto anche più persone. Il bilancio ufficiale è, al momento, di due 20enni incensurati feriti e medicati all’ospedale San Paolo.

Le indagini però proseguono per chiarire la dinamica e identificare i responsabili. Al vaglio le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona oltre alle eventuali testimonianze dei tanti giovani presenti.

Nella stessa zona una decina di giorni fa era avvenuto un grave incidente stradale, sempre di sera. Vittima un giovane ricoverato in ospedale in grevi condizioni.

Ciro Cuozzo Giornalista professionista, nato a Napoli il 28 luglio 1987, ho iniziato a scrivere di sport prima di passare, dal 2015, a occuparmi principalmente di cronaca. Laureato in Scienze della Comunicazione al Suor Orsola Benincasa, ho frequentato la scuola di giornalismo e, nel frattempo, collaborato con diverse testate. Dopo le esperienze a Sky Sport e Mediaset, sono passato a Retenews24 e poi a VocediNapoli.it. Dall'ottobre del 2019 collaboro con la redazione del Riformista.

