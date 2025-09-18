Sangue a Napoli dove un giovane di 19 anni è stato accoltellato in strada da due coetanei poi fuggiti in scooter. E’ quanto successo nella tarda mattinata di oggi, 18 settembre, in via Giacomo Piscicelli nel quartiere Chiaia. Secondo una prima ricostruzione, la vittima stava tornando a casa dopo una passeggiata con il cane quando è stata raggiunta da due coetanei intorno alle 12.30. Si sarebbe trattato di un raid mirato nei confronti di un ragazzo che già in passato sarebbe stato aggredito.

A prestare i primi soccorsi sono stati alcuni passanti che hanno raccolto la richiesta di aiuto del giovane, riverso a terra in strada in una pozza di sangue. L’ambulanza, sollecitata più volte, sarebbe arrivata “dopo circa mezz’ora” lamentano alcuni testimoni presenti sul posto. Ad intervenire anche i carabinieri e la polizia municipale. Indagini in corso. I due aggressori, secondo alcune testimonianze raccolte sul posto dal Riformista, risiederebbero nella zona.

Il 19enne è stato trasferito presso il pronto soccorso dell’ospedale San Paolo dove è stato operato d’urgenza perché l’arma che lo ha ferito ha perforato il fegato. Ora è in osservazione e al momento non è in pericolo di vita. Quando starà meglio verrà ascoltato dai carabinieri per ricostruire quanto accaduto.

seguono aggiornamenti

Ciro Cuozzo Giornalista professionista, nato a Napoli il 28 luglio 1987, ho iniziato a scrivere di sport prima di passare, dal 2015, a occuparmi principalmente di cronaca. Laureato in Scienze della Comunicazione al Suor Orsola Benincasa, ho frequentato la scuola di giornalismo e, nel frattempo, collaborato con diverse testate. Dopo le esperienze a Sky Sport e Mediaset, sono passato a Retenews24 e poi a VocediNapoli.it. Dall'ottobre del 2019 collaboro con la redazione del Riformista.

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo