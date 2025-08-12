Lo hanno aspettato all’uscita dell’hotel Excelsior, in via Partenope, sul lungomare di Napoli. Sapevano che indossava un orologio di lusso, un Audemars Piguet da 80mila euro, forse perché già intercettato la sera prima. Così di buon mattino, poco prima delle 7 di martedì 12 agosto, i due banditi sono entrati in azione appena hanno visto l’uomo, originario del Marocco, lasciare la hall dell’albergo per salire sul taxi appena arrivato.

Turista aggredito mentre saliva in taxi

Uno dei malviventi è sceso dallo scooter e, armato di pistola, ha provato a scippare l’orologio al turista che ha opposto resistenza, provando a rientrare in albergo. Si sono vissuti attimi concitati ed è partito anche un colpo d’arma da fuoco che si è conficcato nel soffitto dell’albergo, poi il rapinatore ha colpito alla testa l’uomo con il calcio della pistola impossessandosi dell’Audemars Piguet ed è fuggito via sullo scooter guidato dal complice.

Indagini in corso da parte della Squadra Mobile della Questura di Napoli. Al vaglio le telecamere dell’hotel e quelle presenti in strada nel tentativo di ricostruire il percorso del commando entrato in azione. Il turista, sotto choc, non ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato all’ospedale Cardarelli per accertamenti.

seguono aggiornamenti

Ciro Cuozzo Giornalista professionista, nato a Napoli il 28 luglio 1987, ho iniziato a scrivere di sport prima di passare, dal 2015, a occuparmi principalmente di cronaca. Laureato in Scienze della Comunicazione al Suor Orsola Benincasa, ho frequentato la scuola di giornalismo e, nel frattempo, collaborato con diverse testate. Dopo le esperienze a Sky Sport e Mediaset, sono passato a Retenews24 e poi a VocediNapoli.it. Dall'ottobre del 2019 collaboro con la redazione del Riformista.

