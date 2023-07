Era seduto a capotavola con moglie, figli piccoli e amici, ai tavolini esterni di una trattoria in via Medina, quando, poco dopo le 21, è stato aggredito e scippato del Rolex con diamanti, dal valore di 75mila euro, che indossava. Disavventura per un turista polacco giovedì sera a Napoli.

L’uomo, aggredito da uno dei due giovani entrati in azione a bordo di uno scooter, stava mangiando e senza pensarci un istante ha provato ad inseguire i due malviventi fuggiti a velocità sostenuta lungo via Calata San Marco. Ad aiutarlo, purtroppo inutilmente, anche i camerieri della trattoria.

Perse le speranze, il turista polacco è ritornato al tavolo continuando a mangiare con i propri familiari in attesa dell’arrivo della polizia.

Secondo una prima ricostruzione degli agenti del commissariato Decumani, che procedono nelle indagini, i due banditi sono entrati in azione a mani nude. Individuata la preda dopo la ronda di rito, uno di loro sarebbe sceso dal mezzo e nel giro di pochi secondi ha scippato il Rolex per poi allontanarsi rapidamente. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza per acquisire elementi utili alle indagini.

Ciro Cuozzo Giornalista professionista, nato a Napoli il 28 luglio 1987, ho iniziato a scrivere di sport prima di passare, dal 2015, a occuparmi principalmente di cronaca. Laureato in Scienze della Comunicazione al Suor Orsola Benincasa, ho frequentato la scuola di giornalismo e, nel frattempo, collaborato con diverse testate. Dopo le esperienze a Sky Sport e Mediaset, sono passato a Retenews24 e poi a VocediNapoli.it. Dall'ottobre del 2019 collaboro con la redazione del Riformista.

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo