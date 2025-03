La startup calabrese Guides4You sta rivoluzionando il modo in cui viviamo l’esperienza turistica e culturale grazie a Civiglio, un dispositivo innovativo che combina tecnologia avanzata e accessibilità per valorizzare il patrimonio artistico italiano.

Un Beacon Intelligente per i Beni Culturali ma non solo

Civiglio rappresenta un’innovazione significativa nel panorama tecnologico dedicato alla valorizzazione dei beni culturali. Questo dispositivo sperimentale, inagurato qualche giorno fa a Celico in provincia di Cosenza, è unico nel suo genere, integra diverse tecnologie di comunicazione di prossimità, NFC, QR-Code e Bluetooth Low Energy (BLE) , in un’unica soluzione autosufficiente, disponibile sia in versione indoor (alimentata a batteria o pannello fotovoltaico) che outdoor (con pannello solare). La peculiarità di Civiglio risiede nella sua capacità di creare una mappatura fisica standardizzata dei punti di interesse (POI), consentendo così agli utenti di accedere immediatamente a contenuti multimediali informativi attraverso un semplice smartphone. Il dispositivo è dotato anche di un display paper che visualizza un QR-Code, offrendo un’interfaccia intuitiva anche per chi non ha familiarità con tecnologie avanzate.

Piattaforma Open e Inclusiva

Ciò che distingue ulteriormente Civiglio è la sua natura “open“. Interrogando il dispositivo con applicativi standard, si ottiene uno short URL che rimanda a una pagina web dedicata al punto di interesse. Ma le potenzialità vanno oltre: grazie alle API dedicate, sviluppatori e aziende possono accedere a informazioni aggiuntive, come le coordinate geografiche in formato JSON, per creare applicazioni personalizzate. Guides4You ha inoltre sviluppato “Civiglioisyoureyes“, un’applicazione specificatamente pensata per persone ipovedenti e non vedenti in sperimentazione all’idroscalo di Milano. L’app sfrutta il meccanismo di prossimità per inviare notifiche automatiche quando l’utente si avvicina a un’opera d’arte, attivando contenuti audio dedicati e creando percorsi interattivi accessibili.

Una Start-Up con Visione

Fondata a Rende (Cosenza) nel 2018, Guides4You si è rapidamente affermata come realtà innovativa nel settore tecnologico culturale. La filosofia dell’azienda coniuga rigore informatico e approccio umanistico, ponendo la persona al centro e considerando la tecnologia come mezzo per valorizzare il patrimonio artistico-culturale. La mission di Guides4You è chiara: offrire una soluzione sostenibile e all’avanguardia per abbattere le barriere architettoniche e rendere la fruizione dei beni culturali più agevole per tutti, incluse le nuove generazioni che potrebbero trovare più attraenti metodi di fruizione tecnologicamente avanzati rispetto a quelli tradizionali. Con il successo dell’evento “I borghi si raccontano con Civiglio” tenutosi recentemente a Celico, la tecnologia di Guides4You ha dimostrato di avere le potenzialità per trasformare i piccoli centri in musei a cielo aperto, coinvolgendo attivamente cittadini e visitatori nella creazione di una memoria collettiva digitale accessibile a tutti. La visione di Guides4You va anche oltre il settore culturale: la tecnologia sviluppata potrebbe trovare applicazione in ambiti trasversali come la logistica, la preservazione del patrimonio boschivo e la risposta ad emergenze, confermando il carattere versatile e innovativo di questa promettente startup italiana. Qualche settimana anche al Senato della Repubblica ne hanno parlato all’interno della conferenza “Adottiamo la via Annia-Popolia” promosso dalla senatrice Clotilde Minasi per cercare una strada nuova per la valorrizazione dei borghi.

