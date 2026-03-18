Nasce CX Living, la piattaforma industriale attraverso cui CampusX ridefinisce la propria identità nel living. Un passaggio che segna una tappa fondamentale nel percorso di evoluzione strategica intrapreso negli ultimi anni.

CX Living nasce con l’obiettivo di conferire struttura e una visione unitaria alle attività di una società forte di oltre dieci anni di esperienza nel settore dello student housing e dell’hybrid hospitality. Una novità che punta a supportarne l’espansione graduale del perimetro operativo verso nuove linee di business.

Con CX Living la società dà una nuova forma a una visione che mette al centro la connessione tra persone, esperienze e diversi modelli abitativi, offrendo un approccio innovativo capace di coniugare living, hybrid hospitality e servizi legati alla residenzialità in grado di supportare una crescita sostenibile, coerente e scalabile nel tempo.

Negli ultimi dieci anni abbiamo consolidato una posizione di leadership nello student housing, fondata su un know-how industriale riconosciuto e su relazioni di lungo periodo con investitori e partner”, commenta Ernesto Albanese, Presidente di CX Living. “Con CX Living facciamo un passo ulteriore: allarghiamo i nostri orizzonti a nuove asset classes applicando i valori che hanno sostenuto la nostra crescita – inclusione, responsabilità, sostenibilità e innovazione – e rafforzando il nostro ruolo di partner affidabile nel real estate. È l’evoluzione naturale di una realtà aziendale che guarda al futuro con ambizione industriale e visione di lungo periodo”.

“Prima come CampusX e successivamente anche come CX Campus & Hotel, abbiamo intrapreso un percorso che ci ha portati dall’essere un operatore di student housing a diventare a tutti gli effetti una piattaforma abitativa integrata, capace di offrire una risposta efficace a bisogni dell’abitare urbano in continua evoluzione”, afferma Samuele Annibali, Amministratore Delegato di CX Living. “La nascita di CX Living definisce una nuova identità strutturale a supporto del percorso strategico e di sviluppo avviato negli ultimi anni. Un percorso che ci porterà a superare i 15.000 posti letto entro il 2028 e ad accompagnare un progressivo posizionamento della società anche a livello europeo, consolidando CX Living come player di riferimento nel living real estate”.

Oggi CX Living ha un portafoglio di 25 strutture, di cui 13 già operative, per un totale di 14.000 letti ed un valore del patrimonio immobiliare gestito di circa 1 miliardo di euro.

La strategia di CX Living punta a consolidare il posizionamento del Gruppo come piattaforma di riferimento nel real estate, mettendo a disposizione di investitori e partner un modello capace di accompagnare l’intero ciclo di sviluppo immobiliare dalla fase di analisi e sviluppo fino alla gestione e valorizzazione degli asset con l’obiettivo di creare valore sostenibile nel lungo periodo per investitori, partner e territori. Un modello che nasce dall’esperienza campus-based – fondata su community, servizi e spazi condivisi – e che viene oggi applicato a nuove forme dell’abitare urbano e dell’ospitalità, mantenendo al centro creazione di valore immobiliare, sostenibilità, integrazione dei principi ESG e innovazione.

Alla base del modello CX Living vi è infatti anche un forte impegno sui temi ESG, declinati in tutte le fasi di gestione degli asset: rigenerazione urbana, inclusione sociale e creazione di valore condiviso per le comunità locali. Il Gruppo opera con un approccio orientato alla digitalizzazione dei processi, con l’obiettivo di migliorare le performance operative, la qualità dell’esperienza degli ospiti e la sostenibilità di lungo periodo dei progetti.

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