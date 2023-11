Lo storico boss del Cosentino, Franco Muto, non ritornera’ in carcere. Lo ha deciso la Corte di Cassazione che ha respinto il ricorso presentato dalla Procura generale di Sassari. Il boss ultraottantenne resta ai domiciliari. Dopo la condanna nell’operazione “Frontiera” della Dda, l’anziano boss era finito in carcere.

La difesa si era opposta evidenziando la necessita’ di una detenzione domiciliare per motivi di salute. Dopo diversi ricorsi e decisioni del Tribunale di sorveglianza adesso gli Ermellini hanno deciso che Franco Muto non tornera’ in carcere.

