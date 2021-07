Con due tenere foto pubblicate su Instagram Nicolò Zaniolo, centrocampista dell’As Roma, ha annunciato la nascita del suo primo figlio, avuto dall’ ex fidanzata Sara Scaperrotta. Questa mattina infatti il giocatore ha saltato l’allenamento mattutino per recarsi presso l’ospedale San Pietro: un permesso concordato con la squadra per “motivi familiari.” Anche la neomamma ha annunciato l’arrivo del piccolo Tommaso tramite un post su Instagram, che ritrae un braccio del piccolo accanto a un peluche: “Benvenuto al mondo amore della mia vita. T.”

Il duro sfogo della Scaperrotta

Qualche giorno fa l’influencer, 23 anni, ex compagna del ventiduenne calciatore della Roma, si è lasciata andare a un duro sfogo sul suo profilo Instagram, seguito da 149mila follower. “Nicolò trovi finalmente il coraggio di emanciparsi e di far valere i suoi sentimenti, aprendo il suo cuore di padre per godere di tutta la bellezza che deriva dall’essere genitore” ha scritto, raccontando i mesi della sua gravidanza, segnati dalla rottura con il giocatore della Roma. Infatti, ha raccontato, il piccolo “è stato voluto, cercato, desiderato e la scoperta del suo arrivo è stata celebrata in un clima di gioia condivisa.”

Ma qualcosa poi è cambiato e lei si è ritrovata improvvisamente sola: “La paura che all’inizio ho provato per via dell’assenza di una figura paterna per il bambino e di un complice con il quale intraprendere questo percorso, presto si è trasformata in un forte dispiacere, anche per le modalità che mi sono state riservate– ha spiegato-. Non per la bufera mediatica nella quale mi sono ritrovata o per le notizie della sua vita privata che puntualmente mi arrivavano mezzo stampa, ma perché Nicolò si stava perdendo tutte le emozioni, le scoperte, quel misto di gioia e di spavento, che caratterizzano tutto il periodo della gravidanza”. Nonostante i tentativi di coinvolgerlo, aveva solo trovato “un muro”.

La reazione di Zaniolo alla notizia della gravidanza

La relazione tra i due è terminata alcuni mesi fa, poco dopo l’annuncio della gravidanza. Una situazione che ha alimentato il gossip per settimane. “Quando lei mi ha comunicato la sua gravidanza sono stato molto onesto nel farle presente che non mi sentivo pronto per un impegno del genere, soprattutto perché non andavamo più d’accordo, ma lei ha deciso di proseguire. Una scelta che rispetto” aveva spiegato Zaniolo, aggiungendo che si sarebbe assunto le sue responsabilità di padre. “La relazione con Sara, la mia ex ragazza, è finita, ma il bambino non c’entra. Cercherò di essere un bravo papà”. Il calciatore è già tornato agli allenamenti con la sua squadra: solo di recente si è ripreso dall’infortunio al crociato che l’ha tenuto lontano dal campo per diversi mesi e gli ha impedito di partecipare agli Europei.

Mariangela Celiberti

© Riproduzione riservata

Mariangela Celiberti