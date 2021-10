Tensioni in piazza del Popolo a Roma, dove è in corso la manifestazione dei No Green Pass. Durante la protesta un manifestante è salito sul tetto di un blindato delle forze dell’ordine schierato all’angolo tra la piazza e via del Babuino. Un gruppo di persone ha poi deciso di dar vita ad un corteo non autorizzato partendo dal sit in. Dai molti video che circolano in rete si sentono anche frasi come “Andiamo in Parlamento”. Alcune frange sono in movimento, altre hanno iniziato gli scontri su via Veneto.

Sul canale Telegram ‘Basta Dittattura’ i manifestanti hanno invitato a esporre dalla finestra un tricolore in segno di solidarietà. Diverse centinaia di persone si sono radunate dalle 15. Si tratta della dodicesima manifestazione contro la certificazione verde. Decine di persone si sono date appuntamento anche a Trieste, davanti a piazza Unità.

Il 15 ottobre il certificato servirà in tutti i posti di lavoro. Le richieste dei governatori leghisti e del loro leader Matteo Salvini è di riorganizzare il sistema di rilascio dei passaporti verdi dopo l’esecuzione dei tamponi, estendendo i tempi di validità.

Tafferugli con la polizia sono tutt’ora in corso durante la manifestazione a Roma. Dopo un lancio di oggetti contro le forze dell’ordine i manifestanti si sono riversati in piazzale Flaminio bloccando il traffico.

Altre persone insieme al leader romano di Forza Nuova Giuliano Castellino si sono spostate a via Veneto dove, dopo essersi svincolati dalle forze dell’ordine, si sono diretti verso piazzale Brasile. Secondo quanto apprende l’Agi, Castellino sarebbe rimasto a ferito alla testa.

