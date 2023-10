I Beatles sono tornati dopo 53 anni. Il 2 novembre uscirà una nuova canzone della band di Liverpool dal titolo “Now and Then“. Lo hanno annunciato i due esponenti ancora in vita del gruppo, Paul McCartney e Ringo Starr. La canzone è stata scritta da John Lennon nella sua casa di New York, poco prima di essere ucciso nel 1980. Il pezzo è stato consegnato dalla vedova Yoko Ono al resto dei Beatles nel 1994 e dopo 40 anni uscirà, dopo essere stata lavorata da Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr.

Grazie alle nuove tecnologie e all’intelligenza artificiale, si è riusciti a estrarre la voce di Lennon dalla demo, a cui si sono aggiunte le registrazioni di chitarra elettrica e acustica di Harrison nel 1995, prima della sua morte nel 2001. L’anno scorso la canzone è stata completata con la batteria di Ringo Starr, il piano e il basso di Paul McCartney e la voce di entrambi.

L’idea è stata di Peter Jackson, produttore di una serie di documentari “Get Back” del 2021, in cui è riuscito a estrapolare la voce di Lennon da una cassetta, separandola dal pianoforte. “Alla fine abbiamo la voce di John, chiara come il cristallo. È molto commovente e la suoniamo tutti, è una vera registrazione dei Beatles” ha detto l’81enne Paul McCartney. Ringo Starr sulla stessa linea: “È stato molto emozionante per tutti noi. Era come se John fosse tra noi”.

L’appuntamento è alle 15 (ore italiane) di giovedì 2 novembre.

