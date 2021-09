Idea geniale o futuro flop, come già accaduto a progetti simili? È il dubbio di esperti e semplici appassionati riguardo gli occhiali ‘smart’ realizzati da Facebook, il numero uno dei social network, e Ray-Ban, storico marchio di occhiali di proprietà del gruppo italiano Luxottica.

Mark Zuckerberg e EssilorLuxottica hanno messo in vendita da pochi giorni i Ray-Ban Stories, acquistabili negli Stati Uniti e altri sei Paesi, tra cui l’Italia, al prezzo di 329 euro. Una cifra che probabilmente allontanerà i semplici curiosi, almeno per il momento, lasciando l’acquisto solo ad appassionati di tecnologia, vip o star dei social.

Perché il mercato di riferimento per il prodotto pensato da Facebook e Ray-Ban pare proprio quello dei ‘malati di social’: gli occhiali ‘intelligenti’ già sul mercato sono dotati di due videocamere inserite all’interno della montatura per scattare fotografie e registrare video.

In questo modo, se non si hanno le mani libere o non si vuole utilizzare il proprio smartphone, l’idea è quella di usare gli occhiali ‘smart’ per cogliere al volo un momento particolare. Una scommessa forte quella di Facebook e Luxottica, perché in passato giganti come Google e Snapchat hanno già fallito nel tentativo di immettere sul mercato dei progetti simili.

Discover all the models at the link in Bio. ​

It’s time we look up again. With #RayBanStories .​

Ma come sono fatti i Ray-Ban Stories? Di fatto gli occhiali sono praticamente identici ai classici Wayfarer di Ray-Ban, un modello di culto dell’azienda. La differenza ‘smart’ arriva ovviamente dalle telecamere poste sui musetti, la parti più estreme del lato frontale dell’occhiale.

Sull’asta destra invece c’è un tasto fisico: premendolo si può scattare una foto o un video della durata massima di 30 secondi, che vengono inviati tramite Bluetooth all’app Facebook View, realizzata per modificare immagini e video prima della condivisione finale sui social.

Dalle prime recensioni è però emerso un primo problema inerente la privacy. Sull’obiettivo destro della telecamera c’è una luce LED che si accende ogni qualvolta le videocamere sono in funzione. Peccato però la luce, che deve indicare l’utilizzo alle persone che ci circondano, sia particolarmente debole: un problema per la privacy di chi non vuole essere ripreso.

Welcome back to the moment. ​

Discover our first generation of smart glasses that keeps you connected. So you can keep your eyes on the world around you. ​

Created in collaboration with @Facebook, #RayBanStories are the new way to capture, share and listen. pic.twitter.com/Oe2VBJctUW

— Ray-Ban (@ray_ban) September 9, 2021