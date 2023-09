Via libera unanime dell’Aula della Camera alla proposta di legge bipartisan che contiene disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Il testo, approvato a Montecitorio con 262 voti a favore e nessun contrario, passa al Senato.

La legge, come si legge nel testo approvato alla Camera, è volta a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti.

La legge si propone di privilegiare “azioni di carattere formativo ed educativo e assicurando l’attuazione degli interventi, senza distinzione di età, nell’ambito delle istituzioni scolastiche, delle organizzazioni degli enti locali, sportive e del Terzo settore che svolgono attività educative, anche non formali, e nei riguardi dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, cui incombe l’obbligo di orientare i figli al corretto utilizzo delle tecnologie e di presidiarne l’uso”.

Inoltre, la legge prevede una dotazione, a partire dall’entrata in vigore, di 150mila euro annui per campagne informative e di prevenzione. Infine, si prevede che il Ministro dell’istruzione e del merito trasmetta alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti delle attività svolte dal tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo.

