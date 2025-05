“Mio figlio ha ucciso una donna anziana”. E’ quanto comunicato alla polizia dalla mamma di un ragazzino di 15 anni che nel pomeriggio di oggi, 14 maggio, a Milano ha strangolato e colpito alla testa con una lampada l’ex vicina di casa 82enne a cui la madre faceva da badante. L’omicidio, scaturito in seguito ad una banale lite, è avvenuto poco prima delle 16 in via Bernardino Verro, nel quartiere Vigentino, periferia sud del capoluogo meneghino.

Rientrato a casa, il giovane ha raccontato alla madre di essere andato a trovare l’ex vicina, uccisa dopo un litigio. La donna, di origini dominicane, ha avvertito immediatamente la polizia che poco dopo è arrivata nell’abitazione. Il giovane avrebbe confessato tutto anche agli agenti. Un racconto confermato poi dal ritrovamento del cadavere dell’anziana, di nazionalità italiana, all’interno dell’abitazione dove viveva. Sul luogo del delitto sono in corso i rilievi della polizia scientifica.

La famiglia del 15enne a lungo ha abitato nell’abitazione affianco a quella della donna oggi uccisa prima di traslocare negli ultimi tempi.

