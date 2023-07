È un fiume di folla, quello che ha attraversato Primavalle, ieri, per commemorare Michelle Maria Causo. Ieri si è tenuta, infatti, la fiaccolata organizzata dalla scuola che frequentava Michelle Maria Causo, mentre in tutte le parrocchie della prefettura di Primavalle sono state celebrate Sante Messe in suffragio per la ragazza uccisa brutalmente mercoledì scorso. Questa è la seconda volta che il quartiere scende in strada per commemorare la giovane, in pochi giorni.

Presenti le istituzioni, in prima fila il Sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri. Il dolore è infinito: durante il tragitto, il fidanzato di Michelle, Flavio, ha un malore e si accascia.

Straziati i compagni di scuola della ragazza, i docenti, la dirigente: il liceo Vittorio Gassman di Primavalle è tutto presente, in memoria di Michelle.

Presenti, naturalmente, i familiari di Michelle: il nonno e la mamma Daniela. “Avevo i numeri di tutti gli amici, compreso quello di questo bastardo”, dice Daniela, ormai stremata dal dolore, attonita, per un omicidio così brutale, aggravato da un movente così infimo. Il padre, lancia il suo appello per avere giustizia: “Dov’è lo Stato?”, si chiede.

Intorno, è un unico tappeto di fiori e palloncini per Michelle: Primavalle non può dimenticare.

