E’ una minorenne romana la ragazza trovata in un carrello della spesa accanto ad un cassonetto dell’immondizia a Primavalle, periferia nord-ovest di Roma. Al vaglio degli inquirenti c’e’ la posizione di un ragazzo, anche egli minore di 18 anni, che sarebbe stato visto uscire da uno stabile con il carrello che grondava sangue. La ragazzina potrebbe essere stata uccisa a coltellate. Sul caso indaga la Squadra Mobile e il commissariato locale.

Il macabro ritrovamento è stato fatto in via Stefano Borgia nel quartiere Primavalle. Sul posto i poliziotti della Squadra Mobile, gli agenti del commissariato Primavalle e Monte Mario, la Polizia Scientifica per i rilievi. Le indagini sono in corso per stabilire quanto accaduto ed eventuali responsabili.

L’episodio riporta la memoria a Ferragosto di sei anni fa, quando in un contenitore Ama in via Maresciallo Pilsudsky, ai Parioli, vennero trovate le gambe di Nicoletta Diotallevi legate con del nastro da pacchi. A uccidere la donna e a liberarsi del corpo a pezzi era stato il fratello 62enne con il quale viveva.

