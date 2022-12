Si difende Andrea Pellegrini. A pochi giorni da quando il suo nome aveva preso a circolare sui media e coinvolto nella vicenda di Hasib Omerovic, il 36enne precipitato dalla finestra di casa sua il 25 luglio scorso nel quartiere di Primavalle a Roma. L’agente di polizia del commissariato di Primavalle si trova agli arresti domiciliari. Ha negato ogni accusa davanti al gip.

La vicenda si era consumata lo scorso luglio, in un controllo della polizia nell’abitazione dell’uomo, 36enne disabile, sordo muto dalla nascita. Al civico 24 di via Girolamo Aleandro. I poliziotti sarebbero intervenuti presso l’abitazione per “procedere – si legge negli atti – alla sua identificazione”. Di quell’operazione era rimasta una foto sconvolgente: Omerovic steso sull’asfalto, ricoperto di tracce di sangue, inerme. La cartella clinica avrebbe riportato fratture alla testa, alle costole e allo sterno, lussazione dell’omero e traumi a milza, fegato, rene, ferite al torace. Ancora oggi Omerovic per quella caduta è ricoverato in ospedale.

Si leggeva nell’ordinanza di custodia che al 36enne sarebbe stato causato “un verificabile trauma psichico, in virtù del quale precipitava nel vuoto dopo aver scavalcato il davanzale della finestra della stanza da letto nel tentativo di darsi alla fuga per sottrarsi alle condotte violente e minacciose in atto nei suoi confronti“, con “abuso dei poteri e in violazione della funzione, nel corso dell’attività volta all’identificazione” e con “il compimento di plurime e gravi condotte di violenza e minaccia”.

Pellegrini è accusato del reato di tortura. Ha negato, riporta l’Ansa, nell’interrogatorio di garanzia di aver picchiato e legato Omerovic. Ha inoltre riferito che quando è caduto dalla finestra il poliziotto più vicino, pur stando in un’altra stanza, era proprio Fabrizio Ferrari, l’agente che ha collaborato con gli inquirenti. Altri tre avvisi di garanzia sono stati notificati nei confronti di altri tre poliziotti indagati con le accuse, a vario titolo, di falso ideologico commesso da Pubblico Ufficiale in atti pubblici e depistaggio.

