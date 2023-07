Michelle Maria Causa è stata massacrata mercoledì da un 17enne di origini srilankesi in un appartamento di via Dusmet, nel quartiere Primavalle a Roma.

Dall’alba di giovedì il giovane è in carcere: ieri l’interrogatorio con il Gip, durato più di 4 ore. In presenza della madre ha provato a ricostruire, davanti ai magistrati, la sua versione su quanto è successo mercoledì scorso nell’appartamento di Primavalle: l’appuntamento con lei, la lite per i soldi, le coltellate – “Voleva i soldi, ho preso il coltello“- e l’ultimo folle tentativo di disfarsi del cadavere, infilato in un sacco e trasportato in strada per centinaia di metri con un carrello per lasciarlo vicino ai rifiuti.

Alla fine dell’udienza, la decisione di convalidare l’arresto: il presunto killer resta rinchiuso nel carcere minorile di Casal Del Marmo.

