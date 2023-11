A Priverno, in provincia di Latina, un uomo è stato ucciso e la sua compagna è stata ferita gravemente. L’omicidio è avvenuto questa mattina nel centro della cittadina nel basso Lazio, in un’abitazione in via Madonna del Calle. La donna è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni ed ora è ricoverata. Intanto è stato rintracciato e bloccato il figlio di lei, un 33enne.

L’omicidio a Priverno

Tutto è avvenuto tra le 6 e le 6.30 di questa mattina, nella casa di via Madonna del Calle, in pieno centro a Priverno. Probabilmente a causa di una accesa lite in famiglia finita in tragedia. Un uomo – Germano Riccioni, di 50 anni – è stato ucciso con un’arma da taglio e la sua compagna, Adele Colussi, di 57 anni, è stata ferita gravemente. Secondo i primi accertamenti per colpire i due è stato usato un oggetto trovato in casa, forse un coltello o un vaso, ancora non è chiaro.

La donna ora è ricoverata all’ospedale San Camillo di Roma, dopo essere stata trasportata d’urgenza in eliambulanza, ma non sarebbe in pericolo di vita. Ad allertare i soccorsi e le forze dell’ordine sono stati dei vicini di casa della coppia.

I sospetti sul figlio della donna

Nel giro di poche ore è arrivato già il primo fermo. Infatti, i carabinieri hanno rintracciato e bloccato il figlio della donna ferita sempre a Priverno. La posizione del 33enne ora è al vaglio dell’autorità giudiziaria ma su di lui si concentrano i sospetti sulla responsabilità della lite e dei colpi inferti alla coppia.

Nell’appartamento è arrivata la scientifica e sul caso indagano i carabinieri del reparto operativo, con il magistrato di turno, il sostituto procuratore Giuseppe Bontempo.

