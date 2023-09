Un orso nero avvistato al Disney World di Orlando, nel sud-est degli Stati Uniti, ha portato alla chiusura temporanea di una decina di attrazioni ieri prima di essere catturato, hanno annunciato le autorità faunistiche della Florida.

Biologi e agenti della Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC) hanno “catturato in sicurezza l’orso adulto” che si trovava su un albero del parco Enchanted Kingdom, ha detto la FWC in una dichiarazione inviata all’AFP. Secondo il canale locale Fox 35, 15 attrazioni sono state temporaneamente chiuse, tra cui le famose Haunted Mansion e Pirati dei Caraibi.

“Nella maggior parte dei casi, è meglio tenersi a distanza dagli orsi e lasciarli andare da soli, ma data la situazione, il personale ha catturato l’animale e lo ha spostato fuori dal parco” in un’area dell’Ocala National Forest, ha proseguito la FWC.

“In autunno, gli orsi sono più attivi nella ricerca di cibo per accumulare riserve di grasso per l’inverno. Questo particolare orso stava probabilmente attraversando il parco in cerca di cibo”, ha dichiarato l’FWC. Contattato dall’AFP, il Walt Disney World ha fatto riferimento al comunicato stampa del FWC. In termini di numero di turisti che attrae ogni anno, Walt Disney World è uno dei centri economici della Florida, con una superficie di quasi 11.000 ettari, più grande di Parigi.

Giulio Pinco Caracciolo