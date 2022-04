Presa a morsi per poterle scippare il prezioso orologio dal polso. È la ‘stravagante’ tecnica utilizzata da un coppia di rapinatori a Napoli.

Il colpo è stato messo a segno intorno alle 13 di oggi in via dei Tribunali, nel cuore del centro storico. Vittima una donna di 54 anni, napoletana, che stava passeggiando per strada quando è stata presa di mira dai due scippatori in sella ad uno scooter.

Per poterle rubare l’orologio il passeggero ha morso la donna sul braccio sinistro e con una mossa fulminea le ha sfilato l’orologio, un ‘pezzo’ di pregio dal valore di circa 5mila euro.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli che hanno avviato le prime indagini. Fondamentali potrebbero essere eventuali riprese del fatto da parte delle telecamere di videosorveglianza nella zona.

Carmine Di Niro Romano di nascita ma trapiantato da sempre a Caserta, classe 1989. Appassionato di politica, sport e tecnologia

© Riproduzione riservata

Carmine Di Niro