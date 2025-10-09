“Tutti gli ostaggi, vivi e deceduti, potrebbero essere rilasciati contemporaneamente se le condizioni lo consentissero” riferisce ad al Jazeera il portavoce di Hamas, Hazem Qassem, senza specificare quali potrebbero essere tali condizioni, aggiungendo che il Movimento islamico ha informato i mediatori delle difficoltà legate alla consegna dei corpi degli ostaggi, citando le vaste distruzioni avvenute a Gaza. Dal canto suo Israele ha fatto sapere che se Hamas non dovesse riuscire a recuperare i corpi degli ostaggi morti, entrerà in campo una forza multinazionale istituita dal Coordinatore per i prigionieri che opererà nella Striscia di Gaza, per recuperare le salme i cui luoghi di sepoltura sono noti all’Idf. Si tratta di una forza composta da Qatar, Egitto, Stati Uniti e Israele che opererà all’interno della Striscia; Israele fornirà equipaggiamenti di ingegneria pesante per portare a termine le operazioni.

Ostaggi che verranno rilasciati lunedì, con “l’attuazione che sarà preceduta da una dichiarazione” del presidente americano, Donald Trump, “che la guerra è finita”, ha precisato Hamas attraverso un suo esponente. L’intesa raggiunta nella pace firmata nelle scorse ore in Egitto è la seguente: i 20 ostaggi vivi saranno scambiati con quasi 2mila detenuti palestinesi: 250 che stanno scontando l’ergastolo e altri 1.700 detenuti dall’inizio della guerra.

Dall’entrata in funzione del cessate il fuoco (che dovrebbe scattare al massimo entro la tarda mattinata di venerdì 10 ottobre), almeno 400 camion di aiuti umanitari entreranno nella Striscia di Gaza per i primi cinque giorni. Il numero dovrebbe poi aumentare nei giorni successivi. L’accordo prevede anche “il ritorno immediato degli sfollati dalla Striscia di Gaza meridionale a Gaza City e nel nord” ha chiarito un funzionario americano probabilmente dimenticando che l’Idf continuerà ad occupare più del 50% dell’Enclave.