A cinque mesi, Leda, è morta di meningite batterica. Nella tragedia, i genitori, Marco ed Eva, hanno trovato la forza di autorizzare l’espianto degli organi della figlia. A beneficiarne due bimbi del Padovano e due del Torinese. Il papà: “Sei nata per dare la vita”. Una luce in questo grande dolore che ha coinvolto e sconvolto tutta la comunità di Teole (Padova), paese di residenza della famiglia della neonata.

Venerdì 27 ottobre Leda, nata il 20 maggio, ha iniziato ad accusare i primi sintomi, febbre e rigidità nei movimenti, un accenno di tosse, in peggioramento di ora in ora. Dopo le prime cure con un antipiretico per sospetta bronchiolite, la diagnosi che non le ha lasciato scampo: meningite batterica. L’infezione da meningite, infatti, era già acuta e aveva già toccato le parti vitali con esiti essere irreversibili: Leda è morta il primo novembre nel reparto di Terapia intensiva pediatrica della Clinica Pediatrica padovana; il giorno prima era stata decretata la morte cerebrale. Resta il mistero sulle modalità in cui Leda può aver contratto l’infezione fatale. Il papà, infermiere come la madre, ha confermato che la figlia dalla nascita non aveva manifestato disturbi.