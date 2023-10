I carabinieri della compagnia Palermo San Lorenzo hanno arrestato due minorenni con l’accusa di estorsione. I due giovanissimi avrebbero tentato il cosiddetto “cavallo di ritorno”, consistente nella richiesta di pagamento di un riscatto, rivolta a chi ha subito un furto, per riottenere ciò che gli è stato rubato. In particolare, un 20enne palermitano, dopo che era stato vittima del furto del suo motociclo, sarebbe stato contattato anonimamente e gli sarebbe stata richiesta la somma di circa 500 euro per riottenere il maltolto.

Il giovane non ha esitato a denunciare il fatto ai carabinieri della stazione Palermo Falde che hanno subito aviato le indagini e bloccato i due minori immediatamente dopo che avevano ricevuto il danaro pattuito per la restituzione del mezzo. Contestualmente sono state denunciate in stato di libertà alla Procura della Repubblica anche due giovani donne che avrebbero fatto da intermediarie tra la vittima e i presunti estortori.

Gli arresti sono stati convalidati dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale per i Minorenni di Palermo e gli indagati sono stati ristretti nell’Istituto Penale per i Minorenni “Malaspina”. Il motociclo e il denaro sono stati restituiti alla vittima.

