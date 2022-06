Momenti di panico questa mattina a Berlino. Nel cuore della capitale della Germania, a Charlottenburg, un’auto ha investito una folla di decine di persone. La vettura, che dalle immagini comparse sui social è una Renault Clio grigia, ha finito la sua corsa sfondando la vetrina di un negozio, ma sono evidenti anche una serie di sedie e tavoli distrutti nell’impatto con la vettura.

Sul posto sono intervenuti polizia, ambulanze e vigili del fuoco. Ci sarebbero diversi feriti, che stando a prime informazioni sarebbero una trentina, e una vittima, secondo quanto riferisce la Bild.

Martin Dams, portavoce della polizia, ha detto che l’incidente è avvenuto vicino al famoso viale dello shopping Kurfuerstendamm, nella parte occidentale della capitale tedesca. Secondo i media il luogo dell’incidente è la Breidscheidplatz, dove era avvenuto l’attentato del mercatino di Natale il 19 dicembre del 2016.

Un portavoce della polizia di Berlino ha riferito all’Ansa che un uomo è stato fermato dopo l’incidente. La polizia non ha voluto riferire la nazionalità né i dettagli dell’accaduto e non ha chiarito il numero delle persone coinvolte. Secondo il portavoce della polizia “non è ancora chiaro se si tratti di un incidente o di un’azione intenzionale”.

L’attentato al mercatino di Natale

Il 19 dicembre 2016, il mercato di Natale della Breitscheidplatz fu teatro dell’attentato compiuto dal terrorista tunisino Anis Amri, che guidò un tir contro la folla. Nell’attacco rivendicato dallo Stato islamico persero la vita 12 persone, tra cui l’italiana Fabrizia Di Lorenzo, e altre 56 rimasero ferite.

Lasciata la Germania dopo l’attentato, Amri venne ucciso il 23 dicembre 2016 in uno scontro a fuoco con la Polizia a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano.

