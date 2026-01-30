Francesco aveva scelto di restare a Santa Marta per quelle che definiva “ragioni psichiatriche”. Ai giornalisti spiegava di non voler vivere troppo isolato. Papa Leone XIV, invece, si prepara a trasferirsi finalmente in una nuova residenza, non quella tradizionalmente destinata ai pontefici (il classico appartamento del Palazzo Apostolico), ma un piano autonomo poco visibile dall’esterno che in passato fu lo spazio di una serie di piccole stanze, che sono stati abitati nei decenni da segretari, religiose che si occupavano della “casa del Papa”.

Cosa c’è nel nuovo appartamento di Papa Leone XIV

L’appartamento, così come riporta Repubblica, si estende in un piano appena sotto il tetto.. Già dall’estate, il pontefice ha avviato un’importante ristrutturazione degli ambienti, adattandoli ai propri gusti e alle sue necessità personali. Le pareti sono state ridipinte, gli arredi sostituiti, rinnovati l’impianto di illuminazione e le strutture tecniche: un restyling completo per rendere gli spazi più funzionali e accoglienti. Il bianco domina ovunque, anche negli arredi. Per la camera da letto sono stati scelti mobili funzionali e senza particolari ricercatezze, di produzione standard. Il bagno non è interno alla stanza, ma si trova lungo il corridoio. È stata inoltre allestita una cucina, anch’essa improntata alla praticità, priva di elementi artigianali o soluzioni di pregio. Papa Leone avrà uno spazio di preghiera privato, così come uno studio personale. Per ricavare altri ambienti destinati allo staff sono stati aggiunti dei tramezzi, così da garantire spazi adeguati ai collaboratori più stretti. E poi c’è la terrazza pensile dove Giovanni Paolo II aveva voluto una riproduzione della Grotta di Lourdes.

I lavori di ristrutturazione e le novità

Anche l’esterno dell’edificio è stato oggetto di interventi: fino a pochi giorni fa una grande gru dominava la piazza, mentre gli operai lavoravano sul tetto. Secondo alcune voci, tra le novità ci sarebbe persino uno spazio dedicato all’attività fisica, con alcune macchine da palestra, per lui appassionato di tennis, baseball, dettaglio anticipato tempo fa da uno dei fratelli del Papa alla stampa americana. In attesa che i lavori si concludano, Leone XIV continua a vivere nell’appartamento che occupava da cardinale, nel Palazzo del Sant’Uffizio. La data del trasferimento non è ancora ufficiale, ma in Curia si ipotizza che possa avvenire verso la fine di febbraio, forse il 22 del mese.

