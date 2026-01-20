Durante il World Economic Forum di Davos, Emmanuel Macron è salito sul palco con un paio di occhiali Ray Ban a goccia specchiati. Non per questioni di moda, ma per necessità. Li ha tenuti davanti agli occhi durante tutto il suo discorso, in cui ha ribadito il sostegno alla Groenlandia, dichiarando di essere pronto a ricorrere ad ogni strumento contro le minacce di sui dazi di Trump, in primis quella del 200% sui prodotti francesi di vini e champagne, ritenute dall’Eliseo inaccettabili.

La scelta dell’accessorio è stata spiegata dal presidente francese nei giorni scorsi durante l’incontro a Parigi con la presidente dell’Assemblea Nazionale, Yael Braun-Pivet, il presidente del Senato Gérard Larcher e i rappresentanti di diversi gruppi politici del Congresso della Nuova Caledonia: “Ho avuto un piccolo problema alla vista. Vi prego di scusarmi per gli occhiali da sole, ma dovrò indossarli per un po’”, aveva anticipato per evitare polemiche superflue. D’altronde già qualche settimana fa, al discorso di inizio anno con le forza armate, era stato avvistato con un occhio arrossato. Non è ancora nota la ragione dell’infezione che ha causato un disturbo alla vista. Nel frattempo sui social rimbalzano meme d’apprezzamento: “Sfida all’America anche sullo stile”.

Redazione

Luca Frasacco