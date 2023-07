Dal 2025 Parigini e turisti potranno fare il bagno nella Senna a distanza di oltre 100 anni. Ad annunciarlo è il sindaco di Parigi Anne Hidalgo che dopo un lungo lavoro per migliorare la qualità dell’acqua del fiume, ha spiegato che ci saranno tre zone della Senna dove sarà consentito nuotare a partire dal 20025, di cui uno vicino alla Torre Eiffel.

Il bagno nella Senna era stato ufficialmente vietato nel 1923 a causa proprio della scarsa qualità dell’acqua. Negli anni sono stati investiti circa 1,4 miliardi di euro per migliorare la qualità dell’acqua, a partire dal collegamento di appartamenti e case galleggianti ai sistemi fognari e non l’aggiornamento degli impianti di trattamento delle acque reflue.

Le zone dove sarà consentito fare il bagno dovrebbero essere delimitate da boe e accessibili tramite un pontile. Hidalgo ha poi sottolineato che verranno create anche aree per cambiarsi e fare la doccia.

Il progetto ha ricevuto una spinta dai Giochi Olimpici del 2024 a Parigi. Le gare individuali di nuoto si svolgeranno nella Senna. A tal fine, sono già stati avviati ampi sforzi per migliorare la qualità dell’acqua.

“Questo è un sogno a lungo accarezzato ed siamo sulla buona strada per realizzarlo”, ha detto la sindaca. “Sarà possibile fare il bagno in sicurezza nella Senna. Gran parte del lavoro dovrebbe essere completato entro l’estate. Ciò comporta il collegamento di 23.000 appartamenti al sistema fognario, che in precedenza scaricava le acque reflue non trattate nella Senna. Inoltre, 260 case galleggianti saranno allacciate alla rete fognaria. Anche gli impianti di trattamento delle acque reflue sono in fase di ammodernamento o di nuova costruzione” conclude.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo