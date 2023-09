I funzionari doganali dell’aeroporto di Roissy a Parigi hanno sequestrato centinaia di teschi di specie protetta di scimmie, che dovevano essere usati come premi o regali. Non solo scimmie ma anche altre parti di animali protetti, a rischio estinzione, accatastati all’interno di alcuni pacchi arrivati ​​dal Camerun, ha dichiarato la dogana dell’aeroporto.

Destinati a cacciatori e collezionisti negli Stati Uniti

I destinatari dovevano essere collezionisti e club di caccia negli Stati Uniti. Alcuni pacchi contenevano animali interi. Nessuna delle spedizioni aveva il permesso necessario per passare i controlli doganali. Il contrabbando di animali come lontre, grandi felini, scimmie e rapaci, è all’ordine del giorno.

Più di 700 teschi di scimmie e animali sequestrati tra maggio e dicembre 2022 sono stati consegnati ieri dalla dogana al Museo di Storia Naturale di Aix-en-Provence, che intende esporli. “Sono inorridito nel pensare che i nostri parenti più stretti, le grandi scimmie, vengano decimati e che le foreste pluviali vengano private della loro biodiversità minacciata a causa di qualcosa che è allo stesso tempo stupido e scandaloso”, ha detto l’esperta di scimmie del museo, la professoressa Sabrina Crieff.

La perizia dimostra che si tratta di primati protetti dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione, nota come CITES. Tra questi primati figurano il colobo rosso del Camerun, una specie endemica del Paese, considerata “in grave pericolo di estinzione” dall’Unione internazionale per la conservazione della natura, il mandrillo, una “specie vulnerabile”, e il trapano, “in pericolo”.

“Quattrocento teschi sequestrati in appena sette mesi, ciò fa pensare al massacro dei primati in queste foreste, che vengono saccheggiati per soddisfare i collezionisti, mentre questi primati sono minacciati di estinzione”, ha lamentato Sabrina Krief, specialista in grandi scimmie.

