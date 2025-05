Tre uomini incappucciati hanno provato a sequestrare la figlia 34enne del patron di una società di criptovalute a Parigi. L’episodio, riportato dal quotidiano transalpino Le Parisien, è avvenuto poco dopo le 8 di questa mattina, 13 maggio, in pieno centro a Parigi, nell’11esimo arrondissement.

Il video del tentativo di sequestro

In rue Pache tre uomini entrati in azione a volto coperto hanno provato a bloccare la donna, che si trovava insieme al figlio di appena due anni, cercando di farla salire a bordo di un furgone bianco, con il logo Chronopost, che aveva un altro uomo alla guida.

Donna difesa dal compagno, rapinatore disarmato

Nel filmato diffuso sui social, non è presente il bambino al momento del raid e nel corso della colluttazione fisica, si vede intervenire un uomo in difesa della donna. Si tratta del compagno che cerca di farla da scudo con il proprio corpo, ricevendo percosse da parte degli assalitori. Contestualmente la donna, sempre nel corso della colluttazione, riesce a togliere la pistola dalla mano di un rapitore. L’arma – così come emerge nel filmato – viene gettata lungo la strada e raccolta da un passante che esplode un colpo d’arma da fuoco in aria per spaventare i malviventi.

Quest’ultimi, fallito il tentativo anche grazie all’intervento di altri passanti arrivati ‘grazie’ alle urla della donna, salgono a bordo del furgone e fuggono via. Poco dopo la vettura è stata ritrovata in una strada dello stesso quartiere. Indagini in corso da parte della polizia.

