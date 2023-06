Ha partorito, senza sapere di essere incinta (stando almeno alla sua versione), seduta sul wc di casa. La neonata, prematura (pesa 1,7 chili), è stata salvata dal provvidenziale intervento del 118, allertata “per aborto in giovane donna ignara della gravidanza”. Una storia tanto inquietante, tanto, per fortuna, a lieto fine quella ricostruita dall’associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate” da sempre in prima linea per tutelare il lavoro dei sanitari.

Un episodio avvenuto in un’abitazione in via Bacone a Scampia, periferia nord di Napoli. Ad intervenire è la postazione 118 “Annunziata” che riceve la segnalazione poco prima delle 15 e nel giro di un quarto d’ora arriva nell’appartamento. Qui i sanitari trovano la giovane neomamma seduta sul wc con la bambina all’interno. La piccola respira ancora e viene prontamente assistita da medico e infermiere. Le viene clampato e tagliato il cordone ombelicale, poi viene attivato lo Sten (servizio trasporto emergenza neonatale) che porta la neonata all’ospedale Cardarelli dove è attualmente ricoverata nella terapia intensiva neonatale.

Anche la mamma viene trasferita nello stesso ospedale. Entrambe – fanno sapere i medici – stanno bene.

seguono aggiornamenti

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo